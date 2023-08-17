Вардан Саргсян продолжает выть о «блокировке» Лачинской дороги |
В Турции отреагировали на незаконный досмотр сухогруза Şükrü Okan Россией |
Минобороны Азербайджана опровергло армянскую ложь |
«Карабах» победил ХИК и сыграет с «Олимпией» (видео) |
ЕС предложил Баку и Еревану помощь в продвижении нормализации |
Гаджиев: Мы всегда чувствуем внимание и заботу Турции |
Лукашенко признал вторжение российских войск в Украину из Беларуси |
В Азербайджан переданы 6 собак-саперов из США |
Гаджиева: С участием армянских спортсменов в Играх СНГ в Гяндже нет проблем |
Главное Армия

Германия существенно усилила возможности ПВО Украины

Германия существенно усилила возможности ПВО Украины

Правительство Германии выделило Украине новый пакет военной помощи. В транш, в частности, вошли две обещанные ФРГ установки противовоздушной системы IRIS-T SLS.

Как говорится на сайте Бундесвера, помощь призвана усилить ПВО Украины. Также присутствует техника для нужд логистики.

В новый пакет военной помощи вошли:

две пусковые установки ЗРК IRIS-T SLS;

4539 дымовых боеприпасов;

10 портативных радаров Ground Observer;

12 для контрбатарейной борьбы;

4 седельные тягачи 8×8 HX81 и 5 полуприцепов к ним;

8 погрузчиков на 15 тонн.

Теги:
Из этой рубрики
Германия существенно усилила возможности ПВО Украины
Армия

Германия существенно усилила возможности ПВО Украины

2023/08/17, 23:45
Forbes предрек "большой прорыв" Украины
Армия

Forbes предрек «большой прорыв» Украины

2023/08/17, 23:22
ВСУ продвигаются на двух направлениях
Армия

ВСУ продвигаются на двух направлениях

2023/08/17, 22:57
Минобороны Азербайджана опровергло армянскую ложь
Армия

Минобороны Азербайджана опровергло армянскую ложь

2023/08/17, 22:35
Бабеку Алекберову и Зауру Зейналову присвоено высшее воинское звание «генерал-майор»
Армия

Бабеку Алекберову и Зауру Зейналову присвоено высшее воинское звание «генерал-майор»

2023/08/17, 14:15
Батальон "Азов" вернулся на фронт
Армия

Батальон «Азов» вернулся на фронт

2023/08/17, 13:58
Сепаратисты пытались установить фортификационные сооружения в направлении Ходжавенда
Армия

Сепаратисты пытались установить фортификационные сооружения в направлении Ходжавенда

2023/08/17, 13:11
Информация об армянских минах в Украине оказалось неверной (обновлено, фото)
Армия

Информация об армянских минах в Украине оказалось неверной (обновлено, фото)

2023/08/17, 11:03
«Грапарак»: армия Армении может остаться без профессиональных кадров
Армия

«Грапарак»: армия Армении может остаться без профессиональных кадров

2023/08/17, 10:10