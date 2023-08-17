Германия существенно усилила возможности ПВО Украины

Правительство Германии выделило Украине новый пакет военной помощи. В транш, в частности, вошли две обещанные ФРГ установки противовоздушной системы IRIS-T SLS.
Как говорится на сайте Бундесвера, помощь призвана усилить ПВО Украины. Также присутствует техника для нужд логистики.
В новый пакет военной помощи вошли:
две пусковые установки ЗРК IRIS-T SLS;
4539 дымовых боеприпасов;
10 портативных радаров Ground Observer;
12 для контрбатарейной борьбы;
4 седельные тягачи 8×8 HX81 и 5 полуприцепов к ним;
8 погрузчиков на 15 тонн.