В Швеции повысили уровень террористической угрозы до предпоследнего

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Шведская полиция безопасности СЕПО повысила уровень террористической угрозы в стране с третьего до четвертого по пятибалльной шкале.

Об этом на пресс-конференции сообщила глава ведомства Шарлот фон Эссен.

«Сегодня я приняла решение о повышении уровня террористической угрозы с третьего до четвертого по пятибалльной шкале, – отметила она. – Мы находимся в ухудшающейся ситуации с безопасностью. Угроза будет сохраняться в течение длительного времени».

Решение было принято после согласования с военной разведкой. По словам главы СЕПО, оно «основано на общей оценке уровня угрозы, который постепенно ухудшался в течение более длительного периода времени». «Решение о повышении уровня террористической угрозы вызвано не одним событием», – подчеркнула фон Эссен, отметив, что его цель – адаптация общества «для снижения риска нападения». При этом жителей страны призывают вести обычный образ жизни, но следить за информацией от властей.

СЕПО, в частности, считает, что сохраняется угроза со стороны правых экстремистов. Кроме того, по словам ведомства, решение об изменении уровня угрозы также следует рассматривать на фоне ухудшения ситуации с безопасностью из-за событий в Украине. Как отметила глава Национального центра оценки террористической угрозы Ан-За Хагстрем, влияние на ситуацию оказали и акции с сожжением Корана в текущем году.

«Развитие, которое мы наблюдали в последнее время, увеличивает вероятность того, что произойдет [террористическая] атака, и мы считаем, что это будет продолжаться, – пояснила она. – Мы оцениваем, что Швеция выделяется как страна, отдельные лица и международные организации могут быть вдохновлены [на совершение терактов]».

В свою очередь Вооруженные силы Швеции опубликовали заявление, в котором говорится, что они также повышают уровень террористической угрозы с третьего до четвертого по пятибалльной шкале. ВС «исходят из оценки полиции безопасности о том, что существует угроза для общества в целом и что она будет сохраняться в течение длительного периода времени».