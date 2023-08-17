Парламент Швеции одобрил передачу Украине пакета военной помощи размером $314 млн

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Парламент Швеции проголосовал за выделение Украине нового пакета военной помощи в размере 3,4 млрд крон ($314 млн).

Об этом сообщается в пресс-релизе законодательного органа.

«Риксдаг дал согласие на безвозмездную передачу Украине дополнительной оборонной техники <…> в виде запасных частей и предметов первой необходимости на сумму не более 1,1 млрд шведских крон, а также в виде боеприпасов и компонентов боеприпасов, оборудования для разминирования и транспортных средств на сумму не более 2,15 млрд крон», – говорится в сообщении.