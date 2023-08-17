Столтенберг заявил, что НАТО будет помогать Украине до победы

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НАТО будет поддерживать Украину до ее победы.

Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Осло.

«НАТО будет поддерживать Украину, пока она не победит в войне», – привело агентство Reuters ответ Столтенберга на вопрос о возможных территориальных уступках Киева для завершения конфликта и возможного членства этой страны в НАТО. Соответствующую возможность ранее озвучил глава аппарата Столтенберга. Комментируя тяжелые проблемы украинского наступления, он сказал: «Украинцы стабильно продвигаются, хотя ситуация остается крайне неопределенной».