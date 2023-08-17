Бабеку Алекберову и Зауру Зейналову присвоено высшее воинское звание «генерал-майор»

Полковнику Бабеку Мурсал оглу Алекберову присвоено высшее воинское звание «генерал-майор».
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Президент Ильхам Алиев также подписал распоряжение о присвоении полковнику Зауру Агагардаш оглу Зейналову высшего воинского звания «генерал-майор».
Герой Отечественной войны Бабек Алекберов является командующим силами быстрого реагирования Государственной пограничной службы. Заур Зейналов – начальник Главного управления оперативно-розыскной деятельности ГПС.