Россию отключают от «авиационного SWIFT»

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Российские и иностранные перевозчики, выполняющие рейсы между Россией и другими странами, уже осенью могут столкнуться со сложностями в обеспечении таких перелетов. К этому может привести отключение России от телекоммуникационных каналов, принадлежащих глобальному провайдеру услуг для гражданской авиации, швейцарской компании Societe Internationale de Telecommunication Aeronautiqes (SITA). Об этом РБК рассказали три источника, в одной зарубежной и двух российских авиакомпаниях соответственно.

Канал SITA — «авиационный SWIFT» — это традиционный и самый распространенный инструмент в мировой гражданской авиации для обмена информацией, к примеру между авиакомпаниями и аэропортами. У него более 2,5 тыс. клиентов в 200 странах, решения провайдера используют свыше 1 тыс. аэропортов, технологии задействованы на 90% всех международных авиарейсов в мире, указано на сайте компании.

«Из-за отключения, запланированного на конец сентября, российские перевозчики больше не смогут передавать через шлюзы SITA данные о рейсах, пассажирах и багаже в информационные системы международных аэропортов», — утверждает один из собеседников РБК. По его словам, иностранные перевозчики, в свою очередь, останутся без привычного канала SITA для обмена данными с информационными системами российских аэропортов. «Проблема есть, она чувствительна и, безусловно, требует решения», — добавляет источник в иностранной компании-перевозчике.

В Минтрансе знают о ситуации с SITA. Для международных перевозок предстоит обеспечить обмен информацией между российской и международными сетями и организовать альтернативные каналы связи, сообщили РБК в пресс-службе министерства: «Для большинства государств, в которые осуществляются международные полеты, этот вопрос решен, с остальными же продолжаются переговоры с авиационными властями».