В Украине нашли армянские мины (фото)

415 Просмотров

Разминирование освобождённых территорий Украины приносит иногда неожиданные экземпляры, пишет украинский военный эксперт Александр Коваленко.

«Например, было опубликовано фото (№1) найденной противопехотной мины Э-001, которая производится в Армении!

Сомнений в том, что это армянская мина быть не может, я лично их видел в Карабахе. Фото №2

Отмечу, что ранее информации о поставках Арменией российской армии таких мин не поступала.

Но я бы пока не спешил с выводами. На данном этапе сложно сказать, сколько таких мин было использовано российскими оккупантами и как они к ним вообще попали. Поставка могла быть единичной, контрабандной.

Во временно же оккупированном Крыму представители армянской диаспоры тесно сотрудничают с оккупантами. Руководитель Союза добровольцев Крыма, Армен (Самвел) Мартоян даже посещал Карабах в ходе 44-х дневной войны и отправлял добровольцев воевать. Мог быть налажен серый канал поставок», — пишет он.