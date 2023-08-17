В Украине нашли армянские мины (фото) |
Олигарх Фархад Ахмедов обиделся на «Минвал» и обратился в суд |
Nə oldu, Paşinyan?! |
СМИ: Турция арендовала на 99 лет ливийский порт Хомс, где разместит военную базу |
МИД Азербайджана о заседании Совбеза ООН: использование дороги Агдам-Ханкенди было положительно воспринято международным сообществом |
Никаких итоговых заявлений. Армения потерпела в СБ ООН фиаско |
Яшар Алиев с трибуны ООН: Очень вкусный торт, армяне не голодают (фото) |
Акция азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН (фото) |
Байрамов обсудил с Клааром нормализацию отношений с Арменией (фото) |
Главное Армия

«Грапарак»: армия Армении может остаться без профессиональных кадров

«Грапарак»: армия Армении может остаться без профессиональных кадров

Армянская газета «Грапарак» пишет, что армия Армении может остаться без профессиональных кадров.

«Процесс аттестации создал нездоровую атмосферу в армии и системе обороны, что может привести к большому оттоку кадров, уходу профессиональных солдат. Если в других государственных органах проводят резкое повышение оклада без каких-либо предварительных условий, то в некоторых системах, в частности, в армии, оклад может повышаться только после прохождения аттестации.

Как известно, к аттестации установлены достаточно высокие стандарты, где не играет роли ни боевой путь военнослужащего, ни заслуги, ни возраст, ни факт принадлежности к профессиональным военным. Сертификация состоит из двух частей: теоретических, профессиональных тестов и практических заданий – серийной подготовки, пройти которую под силу не каждому.

В результате они отрезаны от аттестации, а реальная заработная плата остается низкой, из-за чего невозможно жить в условиях инфляции. В этой неравной и нездоровой атмосфере кто-то уже ушел со службы, кто-то думает об уходе, что может повлечь за собой тяжелые последствия для армии», – пишет газета.

Теги:
Из этой рубрики
В Украине нашли армянские мины (фото)
Армия

В Украине нашли армянские мины (фото)

2023/08/17, 11:03
«Грапарак»: армия Армении может остаться без профессиональных кадров
Армия

«Грапарак»: армия Армении может остаться без профессиональных кадров

2023/08/17, 10:10
Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении вновь подверглись обстрелу
Армия

Позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении вновь подверглись обстрелу

2023/08/17, 09:48
США пока не решили, передавать ли Киеву ATACMS
Армия

США пока не решили, передавать ли Киеву ATACMS

2023/08/17, 01:00
В Украине исключили получение F-16 осенью или зимой
Армия

В Украине исключили получение F-16 осенью или зимой

2023/08/16, 23:27
Умер генерал, отвечавший за развертывание российских войск в Украине
Армия

Умер генерал, отвечавший за развертывание российских войск в Украине

2023/08/16, 22:43
Азербайджанские войска пресекли незаконные инженерные работы армян
Армия

Азербайджанские войска пресекли незаконные инженерные работы армян

2023/08/16, 21:49
Украинцы ведут наступление на двух направлениях
Армия

Украинцы ведут наступление на двух направлениях

2023/08/16, 20:57
Армяне обстреляли азербайджанские позиции в направлении Кяльбаджара
Армия

Армяне обстреляли азербайджанские позиции в направлении Кяльбаджара

2023/08/16, 20:03