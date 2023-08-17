«Грапарак»: армия Армении может остаться без профессиональных кадров

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Армянская газета «Грапарак» пишет, что армия Армении может остаться без профессиональных кадров.

«Процесс аттестации создал нездоровую атмосферу в армии и системе обороны, что может привести к большому оттоку кадров, уходу профессиональных солдат. Если в других государственных органах проводят резкое повышение оклада без каких-либо предварительных условий, то в некоторых системах, в частности, в армии, оклад может повышаться только после прохождения аттестации.

Как известно, к аттестации установлены достаточно высокие стандарты, где не играет роли ни боевой путь военнослужащего, ни заслуги, ни возраст, ни факт принадлежности к профессиональным военным. Сертификация состоит из двух частей: теоретических, профессиональных тестов и практических заданий – серийной подготовки, пройти которую под силу не каждому.

В результате они отрезаны от аттестации, а реальная заработная плата остается низкой, из-за чего невозможно жить в условиях инфляции. В этой неравной и нездоровой атмосфере кто-то уже ушел со службы, кто-то думает об уходе, что может повлечь за собой тяжелые последствия для армии», – пишет газета.