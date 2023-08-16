Российский генерал умер в тюрьме

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В Рязанской области в исправительной колонии № 3 умер генерал-лейтенант российской Федеральной службы охраны (ФСО) Геннадий Лопырев. Об этом 16 августа сообщило информагентство РИА «Новости».

Председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Виктор Боборыкин утверждает, что причиной смерти заключенного стало заболевание.

«Действительно, генерал-лейтенант Лопырев, сегодня он скончался, ему стало плохо. По болезни он умер, никаких криминалов», – заявил Боборыкин. От какого именно заболевания скончался Лопырев, он не уточнил.

Российская «Новая газета» сообщала, что Лопырева приговорили к 10 годам колонии по делу о получении взятки в размере 6 млн руб. в ноябре 2017 года. Генерал тогда свою вину не признал, а суд сохранил звание Лопырева и не стал лишать его государственных наград РФ.

Как сообщали в Следственном комитете, генерал брал взятки «за общее покровительство при заключении и исполнении государственных контрактов на проведение ремонтно-строительных работ». При обыске, как писал «Интерфакс», у него нашли около 1 млрд рублей.

По данным РБК со ссылкой на источники, Лопырев по линии ФСО отвечал за все государственные объекты на юге России, включая резиденции президента РФ Владимира Путина. В частности, речь идет о путинской резиденции «Бочаров Ручей» возле Сочи.