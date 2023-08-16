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Зеленский: Первое гражданское судно прошло через новый украинский гумкоридор

Зеленский: Первое гражданское судно прошло через новый украинский гумкоридор

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что первое гражданское судно 16 августа прошло через новый украинский гуманитарный коридор и движется в направлении пролива Босфор. Об этом он написал в Twitter (Х).

«Украина только что сделала важный шаг к восстановлению свободы судоходства в Черном море. Первое гражданское судно прошло через новый украинский гуманитарный коридор, выйдя из Одесского порта. Сейчас оно направляется в Босфор», – написал президент.

Он отметил, что ранее Украина официально уведомила Международную морскую организацию (International Maritime Organization) о работе коридора, а она, в свою очередь, подтвердила право Украины на обеспечение свободы судоходства и призвала Россию прекратить угрозы и соблюдать международные конвенции.

«Безопасное море для всех. Это принципиальная позиция Украины и наших партнеров. Свобода и безопасность судоходства являются основными международными принципами», – подытожил Зеленский.

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