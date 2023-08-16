Умер генерал, отвечавший за развертывание российских войск в Украине

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В Москве умер генерал Геннадий Жидко. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

«После продолжительной болезни в Москве скончался Герой России, генерал-полковник Геннадий Валериевич Жидко. В Сирии Геннадий Валерьевич руководил штабом группировки наших войск, в Хабаровске занимал должность командующего войсками Восточного военного округа (ВВО), в Москве – заместителя министра обороны России», – написал Дегтярев.

Отметим, что Жидко командовал Южной группировкой ВС РФ в ходе войны в Украине, активно участвуя в развертывании войск.