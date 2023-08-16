Швейцария совместно с ЕС вводит 11-й пакет санкций против России

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Швейцария в среду, 16 августа, приняла решение о введении дополнительных санкций против России. Об этом сообщил Федеральный совет страны.

«Это объединяет Швейцарию с ЕС, который принял эти последние меры в рамках своего одиннадцатого пакета санкций. Новые меры вступают в силу в 18:00 16 августа», – говорится в сообщении.

В конце июня Швейцария частично внедрила пакет санкций ЕС, внеся в свой черный список более сотни физических и юридических лиц. С вечера 16 июня вступят в силу и другие мероприятия.

Речь идет о запрете на экспорт товаров двойного назначения и товаров, способствующих военно-техническому усилению России, еще 87 компаниям, в частности, компаниям из третьих стран, которые поставляли такие товары в РФ.

Кроме того, расширится список товаров, на которые распространяется запрет на экспорт в Россию и транзит через нее, а также будет запрещена продажа в РФ прав интеллектуальной собственности и коммерческой тайны, связанных с подсанкционными товарами.

В финансовом секторе Швейцария расширяет запрет на продажу ценных бумаг, деноминированных в швейцарских франках или официальной валюте государств-членов ЕС, российским гражданам и юридическим лицам.