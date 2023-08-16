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Абасов встретится в полуфинале Кубка мира с Карлсеном (обновлено)

Абасов встретится в полуфинале Кубка мира с Карлсеном (обновлено)

20:12 Соперником азербайджанского шахматиста Ниджата Абасова в полуфинале Кубка мира в Баку станет норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен, сообщает в среду Trend.

В 1/4 финала Кубка мира Магнус Карлсен (Норвегия) встретился за шахматной доской с Гукешом Доммараджу (Индия). Первую классическую партию Магнус Карлсен выиграл, а вторую сыграл вничью. Общий счет игры в 1/4 финала 1,5 – 0,5 в пользу Карлсена.

Первая партия полуфинала состоится 19 августа.

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19:10 Азербайджанский шахматист Ниджат Абасов вышел в полуфинал Кубка мира в Баку (1/2 финала среди мужчин), сообщает в среду Trend.

Соперником азербайджанского шахматиста Ниджата Абасова в 1/4 финала был Сантош Гуджрати Видит (Индия). Накануне первую партию шестого раунда азербайджанский шахматист сыграл вничью, а во второй обыграл соперника.

В полуфинале соперником азербайджанского шахматиста станет победитель пары Магнус Карлсен (Норвегия) – Гукеш Доммараджу (Индия). Первая партия полуфинала состоится 19 августа.

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