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Устанавливается личность задержанного армянского диверсанта (фото)

Устанавливается личность задержанного армянского диверсанта (фото)

Устанавливается личность задержанного члена разведывательно-диверсионной группы

Как сообщает Минобороны, согласно предварительному расследованию, задержанный 16 августа, около 11:15, в результате бдительности подразделений азербайджанской армии член разведывательно-диверсионной группы ВС Армении – это Восканян Гагик Ашотович, 1983 года рождения.

При задержании у него были обнаружены один пулемет РПК, боеприпасы и военное снаряжение. В своих первоначальных заявлениях Г.Осканян признал свое участие в 44-дневной Отечественной войне.

Следует отметить, что первую помощь легкораненому армянскому диверсанту оказали наши военные медики.

Устанавливается личность задержанного армянского диверсанта (фото)

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