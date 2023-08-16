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Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу

Ильхам Алиев подписал распоряжение о призыве на срочную действительную военную службу

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о срочном призыве граждан Азербайджана на действительную военную службу с 1 по 30 октября 2023 года и об увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы.

Согласно распоряжению, с 1 по 30 октября 2023 года на срочную действительную военную службу призываются граждане Азербайджана 2005 года рождения, которым ко дню призыва (включая и этот день) исполнилось 18 лет, а также 1988-2004 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедшие срочную действительную военную службу, не имеющие права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденные от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджана.

В распоряжении говорится, что с 1 по 30 октября 2023 года должны быть уволены в запас военнослужащие срочной действительной военной службы, прошедшие срок службы, предусмотренной в статье 38.1.1 Закона Азербайджанской Республики «О военной обязанности и военной службе».

Кабинету Министров поручено принять предусмотренные законодательством меры для исполнения настоящего распоряжения.

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