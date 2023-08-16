СМИ: ВСУ бросили на фронт свое последнее крупное подразделение

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Киев бросил на фронт 82-ю десантно-штурмовую бригаду – последнее крупное подразделение, которое ВСУ держали в резерве.

Об этом заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

«Украинские воздушно-десантные войска наконец-то перебросили свою самую мощную часть: 82-ю десантно-штурмовую бригаду численностью в две тысячи человек», – цитирует РИА Новости публикацию.

Автор отмечает, что бригада, укомплектованная боевыми машинами Marder и Stryker, танками Challenger-2, вступила в бой в районе Работино Запорожской области.

По словам Экса, 82-я и 46-я бригады ВСУ были одними из последних крупных частей, которые генштаб Украины держал в резерве. Однако, отмечает обозреватель, бросив их на фронт, Киев может оказаться в уязвимом положении на фоне угрозы их потерь.

Когда 46-я и 82-я бригады отступят для отдыха и ремонта, может не оказаться столь же мощных свежих бригад, которые могли бы заменить их, указал Экс, подчеркнув, что в это время русские могут нанести удар.