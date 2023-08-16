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Иранского режиссера приговорили к тюремному сроку за показ фильма в Каннах

Иранского режиссера приговорили к тюремному сроку за показ фильма в Каннах

Суд Тегерана приговорил режиссера Саида Рустаи к шести месяцам тюрьмы за показ его фильма «Братья Лейлы» на Каннском кинофестивале в 2022 году.

Об этом сообщила иранская газета Etemad.

Аналогичное решение суд принял в отношении продюсера картины Джавада Норузбеги. Оба кинематографиста были признаны виновными в «содействии оппозиционной пропаганде против исламских законов». При этом суд постановил, что они проведут в тюрьме только одну двадцатую срока, или около девяти дней. Отбывание остальной части срока «будет приостановлено на пять лет», пишет газета. В период отсрочки наказания обвиняемые должны будут «воздерживаться от деятельности, связанной с совершенным преступлением, и не общаться с людьми, работающими в киноиндустрии».

Саид Рустаи родился в 1989 году в Тегеране. За свою карьеру он снял несколько картин, в том числе «Жизнь и один день», «Зависимые» и «Братья Лейлы». Последний удостоен приза Международной федерации кинопрессы в основном конкурсе 75-го Каннского кинофестиваля.

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