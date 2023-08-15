Латвия мобилизует силы для охраны границ с Беларусью

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Государственная пограничная служба Латвии отзывает из отпусков своих сотрудников для усиления охраны границы с Беларусью. Об этом сообщило погранведомство.

«Решение принято в связи с растущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской границе, где в минувшие сутки было зафиксировано 96 попыток ее незаконного пересечения», – отмечается в сообщении.

Государственная погранслужба прекращает предоставление сотрудникам ежегодных отпусков, а должностные лица, ранее ушедшие в отпуска, из них отзываются. Ведомство также отметило, что мобилизует пограничников, находящихся на дополнительной службе, и запросило помощи вооруженных сил и национальной полиции.

Кабинет министров Латвии еще 8 августа принял решение о введении усиленного режима охраны белорусско-латвийской границы в связи с ростом потока нелегальных мигрантов и присутствием на территории Беларуси бойцов ЧВК «Вагнер».