Хикмет Гаджиев: Армения отказывается предоставлять информацию о местонахождении массовых захоронений (фото)

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев поделился публикацией в соцсети Х о еще одном массовом захоронении, обнаруженном в Шуше.

«Рядом с Шушинской тюрьмой, где содержались гражданские лица и военнопленные, с которыми обращались бесчеловечно, подвергали пыткам, убивали, обнаружено еще одно место массового захоронения 4000 пропавших без вести азербайджанцев. Армения отказывается предоставлять подробную информацию о местонахождении массовых захоронений, чтобы избежать ответственности”, – говорится в публикации.

Another mass grave of 4000 missing Azerbaijanis identifed next to Shusha prison where civilians and PoWs kept, treated inhuman way, tortured, killed and buried in mass graves. Armenia to evade responsibilities refuses to provide detailed info about location of mass graves. @ICRC pic.twitter.com/TjQ311uZ4k

