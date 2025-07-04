Министерство иностранных дел Польши выразило протест России в связи с масштабным ночным обстрелом Киева, во время которого повреждения получил также и консульский отдел польского посольства.

Об этом говорится в сообщении МИД Польши в соцсети Х.

«МИД направил ноту в посольство России, в которой выразил решительный протест в связи с авиаударами по населению», — сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что вследствие российских ударов пострадало также здание польской дипломатической миссии.

«МИД Польши подчеркнул, что это противоречит международному праву, в частности Венской конвенции 1961 года»,- говорится в заявлении.