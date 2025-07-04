В селе Гадимгала Шамкирского района в озере утонули 3 детей.

Как сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций, на основании поступившей информации водолазы-спасатели Государственной службы по контролю за маломерными судами и спасению на водах МЧС немедленно начали поиски.

В ходе поисковой операции в озере были обнаружены и извлечены тела утонувших Надирли Фарди Теймурхан оглу (2016 г.р.), Надирли Равана Теймурхан оглу (2018 г.р.) и Надирли Исмаила Нариман оглу (2021 г.р.). Они были переданы соответствующим органам.

Министерство чрезвычайных ситуаций обратилось к населению, в частности к родителям, с призывом не оставлять детей и подростков без присмотра, строго соблюдать соответствующие правила безопасности и не использовать для купания каналы, арыки, озера и другие водоемы, не предназначенные для купания.