Wolt Azerbaijan продолжает работу |
Миссия ЕС раскрыла ложь Армении |
В Шуше cреди останков азербайджанских пленных обнаружены гвозди |
Минобороны Азербайджана опровергает обстрел миссии ЕС |
Политолог Ордуханян о докладе Окампо: У Азербайджана есть железные козыри (видео) |
Пионтковский: Украина победит через неделю после получения ATACMS и F-16 |
Гаджизаде осудил антиазербайджанскую провокацию Испании |
ВС Азербайджана подавили провокацию армян |
Украина собрала десятки стран против участия России и Беларуси в Олимпиаде, возможен бойкот |
Главное Мир

В Турции задержали жену куратора убийцы российского посла

В Турции задержали жену куратора убийцы российского посла

Задержанная в Стамбуле по делу об убийстве в 2016 году посла России в Анкаре Андрея Карлова является супругой куратора совершенного преступления. Об этом сообщило агентство «Анадолу» со ссылкой на данные полиции.

Ранее местные СМИ распространили сведения о задержании жены полицейского Мевлюта Мерта Алтынташа, который стрелял в российского дипломата в Анкаре и был ликвидирован сотрудниками правоохранительных органов на месте преступления.

По данным агентства, Аише Согют, как зовут задержанную, является супругой С. С., которого считают куратором убийцы дипломата. Она состоит в запрещенной в Турции организации ФЕТО, которую местные власти обвиняют в причастности к попытке переворота в июле 2016 года. Операция была проведена 13 августа в районе Бейликдюзю. Ранее Согют была заочно приговорена к девяти годам лишения свободы по статье об участии в деятельности террористической организации.

У нее в квартире обнаружили карту памяти, сим-карты и сотовый телефон с кодированной связью, которую, по данным турецких спецслужб, используют для переписки члены ФЕТО. В полиции не исключают, что по результатам изучения изъятых предметов удастся выявить новые детали как убийства российского посла, так и других преступлений, к которым может быть причастна ФЕТО, отмечает телеканал TRT.

Теги:
Из этой рубрики
В Генштабе ВС РФ сообщили об активизации бомбардировщиков США вблизи границ России и КНР
Мир

В Генштабе ВС РФ сообщили об активизации бомбардировщиков США вблизи границ России и КНР

2023/08/15, 17:47
"Шпионаж в пользу РФ": в Британии подозревают трех болгар
Мир

«Шпионаж в пользу РФ»: в Британии подозревают трех болгар

2023/08/15, 17:31
Швеция передаст Украине новый пакет военной помощи размером $314 млн
Мир

Швеция передаст Украине новый пакет военной помощи размером $314 млн

2023/08/15, 16:57
В Турции задержали жену куратора убийцы российского посла
Мир

В Турции задержали жену куратора убийцы российского посла

2023/08/15, 16:28
Польша приобрела дроны Bayraktar TB2
Мир

Польша приобрела дроны Bayraktar TB2

2023/08/15, 15:24
Reuters: Фонд Сороса планирует закрыть большую часть своих проектов в ЕС
Мир

Reuters: Фонд Сороса планирует закрыть большую часть своих проектов в ЕС

2023/08/15, 15:16
Нарышкин о коррупции в семье Байдена
Мир

Нарышкин о коррупции в семье Байдена

2023/08/15, 14:01
В мессенджере WhatsApp появится генерирующая стикеры нейросеть
Мир

В мессенджере WhatsApp появится генерирующая стикеры нейросеть

2023/08/15, 13:48
Против экс-президента Ирана Роухани возбуждено уголовное дело
Мир

Против экс-президента Ирана Роухани возбуждено уголовное дело

2023/08/15, 13:34