Польша приобрела дроны Bayraktar TB2

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Польша приобрела у Швеции самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, сообщил агентству PAP пресс-секретарь польского Агентства вооружений Гжегож Поляк.

«Агентство заказало самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW, исходя из потребностей Вооруженных сил в области радиоэлектронной разведки нижних слоев атмосферы», – сказал он, передает «Интерфакс».

«Дополнительно приобретены, среди прочего, дроны Bayraktar TB2, также планируется в ближайшее время подписание контракта на поставку аэростатов, которые значительно увеличат возможности Вооруженных сил и расширят зону радиолокационной разведки», – добавил Поляк.

Он также сообщил, что «в прошлом месяце была заложена постройка корабля радиоэлектронной разведки Delfin, который будет передан ВМС Польши в 2027 году».

«Это еще один корабль, который сможет вести радиолокационную разведку в морских водах. Это самое современное решение такого типа, которое позволит закрыть морскую границу», – подчеркнул Поляк.