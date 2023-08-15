Бербок из-за неисправности самолета не смогла покинуть ОАЭ

179 Просмотров

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок вновь из-за неисправности самолета не смогла продолжить полет в Австралию.

Об этом со ссылкой на командира воздушного судна сообщает газета Bild.

Спустя 15 минут после взлета из аэропорта города Абу-Даби правительственный Airbus A340-300 отклонился от курса и направился обратно. Причиной возвращения стало то, что самолет никак не мог набрать необходимой для полета скорости. Командир воздушного судна заявил, что до этого ничего подобного с самолетом не замечалось.

Ранее сообщалось, что визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Тихоокеанский регион был сорван из-за технических проблем с ее самолетом. После остановки для дозаправки в Абу-Даби самолету с главой немецкого МИД и ее делегацией пришлось слить топливо и развернуться. Вскоре после взлета капитан самолета сообщил пассажирам о проблемах с уборкой закрылков.