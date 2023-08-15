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Норвегия отправит в Украину антидроновые системы

Норвегия отправит в Украину антидроновые системы

Норвегия поставит Украине системы для защиты от беспилотников. Поставка состоит из нескольких систем CORTEX Typhon.

Об этом сообщает пресс-служба компании Kongsberg Defence & Aerospace.

Компания Kongsberg Defence & Aerospace подписала контракт с Международным фондом Украины (IFU), возглавляемым Великобританией, на поставку в Украину беспилотных авиационных систем.

«Поставка состоит из нескольких систем CORTEX Typhon, предназначенных для противодействия широкому спектру воздушных угроз путем нанесения физического ущерба или выведения угрозы из строя иным способом», – говорится в сообщении.

Стоимость контракта составляет 56 млн фунтов стерлингов, или около 750 млн норвежских крон.

«Эта поставка значительно усилит украинские возможности по борьбе с беспилотниками и поможет защитить население и инфраструктуру Украины», – заявил Эйрик Ли, генеральный директор Kongsberg Defence & Aerospace.

Беспилотный летательный аппарат CORTEX Typhon C-UAS создан на базе программных и аппаратных средств компаний Teledyne Flir и Kongsberg, включая систему наблюдения и дистанционную оружейную станцию (RWS) Kongsberg, а также интегрированное боевое решение (ICS) CORTEX.

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