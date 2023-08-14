Турецкая журналистка надеется на восстановление Агдама

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Агдам напоминает город призраков. Видеть город таким очень прискорбно. А самое прискорбное – что здесь были затронуты религиозные ценности и человеческие чувства.

Об этом сказала посетившая Агдам журналистка турецкого телеканала NTV Туана Чифтчи.

«Мы, как журналисты, отслеживали происходящее во время войны. Разумеется, увиденное по телевизору разительно отличается от увиденного воочию. Надеюсь, Агдам и другие города скоро восстановятся, и жители этих мест заживут здесь как в прежние дни», – приводит «Азертадж» ее слова.