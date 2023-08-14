Внешний госдолг Азербайджана сократился

140 Просмотров

По состоянию на 1 июля 2023 года внешний государственный долг Азербайджана составил 6 576,9 млн долларов США или 10,0% прогнозируемого валового внутреннего продукта (ВВП) на 2023 год.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Согласно информации, с учетом привлеченных за истекший период текущего года средств, исполнения основных долговых обязательств, а также изменения курсов иностранных валют, по состоянию на 1 июля 2023 года внешний государственный долг страны сократился по сравнению с началом года в абсолютном выражении на 116,3 млн. долларов США или на 1,7%.