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Внешний госдолг Азербайджана сократился

Внешний госдолг Азербайджана сократился

По состоянию на 1 июля 2023 года внешний государственный долг Азербайджана составил 6 576,9 млн долларов США или 10,0% прогнозируемого валового внутреннего продукта (ВВП) на 2023 год.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов.

Согласно информации, с учетом привлеченных за истекший период текущего года средств, исполнения основных долговых обязательств, а также изменения курсов иностранных валют, по состоянию на 1 июля 2023 года внешний государственный долг страны сократился по сравнению с началом года в абсолютном выражении на 116,3 млн. долларов США или на 1,7%.

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Внешний госдолг Азербайджана сократился
Экономика

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