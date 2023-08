Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев показал опустошительную 30-летнюю оккупацию земель Азербайджана со стороны Армении в видеокадрах.

«30-летняя опустошительная оккупация Армении привела к полному исчезновению 8 городов и сотен сел Азербайджана. Но беспрецедентный и финансируемый государством процесс реконструкции приносит возрождение освобожденным территориям», – написал Х.Гаджиев в X (Twitter).

30 years long devasting occupation of Armenia caused for complete disappearance of 8 cities and hundreds of villages of Azerbaijan. But unprecedented and nationally owned and funded reconstruction process brings revival to liberated territories. pic.twitter.com/s4vzHuRCZF

