Россия приступила к выпуску своей версии иранских «шахедов»

151 Просмотров

Россия начала производить собственную версию иранских дронов-камикадзе типа Shahed, которыми атакует украинские города. Об этом заявили в расположенной в Великобритании организации, занимающейся изучением компонентов вооружения, пишет СNN.

Исследователи указали, что дроны «Герань», которыми россияне били по Украине, не являются российскими. Они являлись моделями Shahed-131 и Shahed-136 иранского производства.

Сообщается, что в прошлом месяце исследователи Conflict Armament Research (CAR) получили доступ к остаткам двух российских беспилотников Герань-2, сбитых на территории Украины. Подробный анализ этих фрагментов показал, что Россия «начала производить и использовать свою собственную версию Shahed-136».

Специалисты отметили, что выпускаемые РФ дроны имеют «существенные различия в конструкции планера и внутренних блоках, в том числе для навигации».

«Это говорит о том, что эти два беспилотника были изготовлены в России, а не в Иране», – подчеркнули они.

По мнению исследователей, эта разработка является поворотным моментом в способности Москвы расширить масштабное использование беспилотников.