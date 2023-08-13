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Эксперты NYT указали на тактический прогресс в наступлении ВСУ

Эксперты NYT указали на тактический прогресс в наступлении ВСУ

Украинские военные за последние несколько месяцев достигли тактически значимого прогресса в контрнаступлении на двух основных направлениях. Об этом сообщает The New York Times.

По мнению военных аналитиков, ВСУ продвинулись примерно на 10-12 миль (16-19 километров) по двум основным направлениям наступления, чтобы выйти к Азовскому морю и прервать сообщение между РФ и временно захваченным Крымом.

«Освобожденные территории, хоть и относительно небольшие, но важные, поскольку это уже заставляет Москву перебрасывать силы с других направлений фронта», – отмечают эксперты.

Аналитики называют достижения ВСУ «тактически значимыми» и отмечают, что передислокация войск РФ скорее всего совокупно еще больше ослабит российские оборонные линии, создав возможности, чтобы любой украинский прорыв был потенциально решающим.

Издание также отмечает, что Украина привлекла тысячи военных, в том числе опытных морских пехотинцев, для наступления на юг в долине реки Мокрые Ялы.

«Если им удастся продвинуться через Урожайное или вокруг него, они окажутся в 50 милях (80 километрах) от Бердянска и Мариуполя на Азовском море. И с каждой милей, на которую они продвигаются, украинские силы оказывают все большее давление на российские линии снабжения», – отмечают в издании.

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