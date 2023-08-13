Лондон допускает, что Минск возьмет «вагнеровцев» на содержание

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Российская частная военная компания «Вагнер», признанная в мире преступной организацией, вероятно, движется к процессу сокращения штата и реконфигурации, чтобы сэкономить на зарплате наемников в период финансового кризиса. Об этом сообщает 13 августа министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

После неудавшегося мятежа владельца «Вагнера» Евгения Пригожина в июне 2023 года российское государство действовало против некоторых других деловых интересов Пригожина. Существует реальная вероятность того, что Кремль больше не финансирует группу, говорится в сообщении.

В разведке считают, что если РФ перестанет платить «Вагнеру», вторым наиболее вероятным плательщиком будут власти Беларуси, куда передислоцировалась ЧВК.

При этом траты на крупную группировку будут «значительной и потенциально нежелательной утечкой скромных белорусских ресурсов», говорится в сообщении.