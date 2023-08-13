Община Западного Азербайджана осудила бредни «Католикоса Киликии» |
Западные азербайджанцы ответили на нелепую тираду Марукяна |
Омбудсмен Украины допустил вооруженные столкновения России с НАТО |
Российский корабль открыл огонь по сухогрузу, шедшему под флагом Палау |
На трассе Гусар-Губа опрокинулся автобус, 15 взрослых и четверо детей получили ранения (обновлено) |
Пути назад нет. Только вперед – к реинтеграции |
В Баку ожидается 42-градусная жара |
В Баку было на 6 градусов жарче климатической нормы |
Американские синоптики предрекли миру аномальную жару до февраля 2024 года |
Главное Армия

Лондон допускает, что Минск возьмет «вагнеровцев» на содержание

Лондон допускает, что Минск возьмет «вагнеровцев» на содержание

Российская частная военная компания «Вагнер», признанная в мире преступной организацией, вероятно, движется к процессу сокращения штата и реконфигурации, чтобы сэкономить на зарплате наемников в период финансового кризиса. Об этом сообщает 13 августа министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

После неудавшегося мятежа владельца «Вагнера» Евгения Пригожина в июне 2023 года российское государство действовало против некоторых других деловых интересов Пригожина. Существует реальная вероятность того, что Кремль больше не финансирует группу, говорится в сообщении.

В разведке считают, что если РФ перестанет платить «Вагнеру», вторым наиболее вероятным плательщиком будут власти Беларуси, куда передислоцировалась ЧВК.

При этом траты на крупную группировку будут «значительной и потенциально нежелательной утечкой скромных белорусских ресурсов», говорится в сообщении.

Теги:
Из этой рубрики
Лондон допускает, что Минск возьмет «вагнеровцев» на содержание
Армия

Лондон допускает, что Минск возьмет «вагнеровцев» на содержание

2023/08/13, 16:33
Польша создаст новую воинскую часть у границы с Беларусью
Армия

Польша создаст новую воинскую часть у границы с Беларусью

2023/08/13, 15:00
Новые кадры установки пограничного знака на Змеином (видео)
Армия

Новые кадры установки пограничного знака на Змеином (видео)

2023/08/13, 14:45
Украина получит современные немецкие разведывательные дроны
Армия

Украина получит современные немецкие разведывательные дроны

2023/08/13, 12:29
ВСУ уничтожили еще 560 вражеских солдат и 19 артсистем
Армия

ВСУ уничтожили еще 560 вражеских солдат и 19 артсистем

2023/08/13, 12:13
Украинцы отбили у врага свои земли, но избегают конкретики
Армия

Украинцы отбили у врага свои земли, но избегают конкретики

2023/08/13, 00:08
Ночной налет дронов на базу в Крыму проводился в рамках спецоперации СБУ
Армия

Ночной налет дронов на базу в Крыму проводился в рамках спецоперации СБУ

2023/08/12, 23:57
Российский лейтенант дезертировал в Литву
Армия

Российский лейтенант дезертировал в Литву

2023/08/12, 22:57
За сутки в Украине произошло 33 боестолкновения
Армия

За сутки в Украине произошло 33 боестолкновения

2023/08/12, 21:15