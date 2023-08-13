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ВСУ уничтожили еще 560 вражеских солдат и 19 артсистем

ВСУ уничтожили еще 560 вражеских солдат и 19 артсистем

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 560 российских военнослужащих. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 253850 единиц живой силы. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.08.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 253 850 (+560) человек ликвидировано;
танков – 4298 (+3) ед.;
боевых бронированных машин – 8335 (+11) ед.;
артиллерийских систем – 5072 (+19) ед.;
РСЗО – 713 (+0) ед.;
средства ПВО – 475 (+5) ед.;
самолетов – 315 (+0) ед.;
вертолетов – 313 (+0) ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 4204 (+3) ед.;
крылатые ракеты – 1379 (+0) ед.;
корабли/катера – 18 (+0) ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 7543 (+20) ед.;
специальная техника – 760 (+1) ед.

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