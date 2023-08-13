ВСУ уничтожили еще 560 вражеских солдат и 19 артсистем

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За прошедшие сутки украинские военные уничтожили еще 560 российских военнослужащих. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 253850 единиц живой силы. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.08.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 253 850 (+560) человек ликвидировано;

танков – 4298 (+3) ед.;

боевых бронированных машин – 8335 (+11) ед.;

артиллерийских систем – 5072 (+19) ед.;

РСЗО – 713 (+0) ед.;

средства ПВО – 475 (+5) ед.;

самолетов – 315 (+0) ед.;

вертолетов – 313 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 4204 (+3) ед.;

крылатые ракеты – 1379 (+0) ед.;

корабли/катера – 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 7543 (+20) ед.;

специальная техника – 760 (+1) ед.