Американские синоптики предрекли миру аномальную жару до февраля 2024 года

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Синоптики в США уверены на 95 процентов, что явление Эль-Ниньо, вызывающее повышение средней температуры на планете, будет продолжаться до февраля 2024 года. Об этом сообщает Xinhua.

Эль-Ниньо и Ла-Нинья – это климатические модели в Тихом океане, которые могут влиять на погоду во всем мире. Во время этого явления пассаты ослабевают, а теплая вода выталкивается к востоку, к западному побережью Америки.

«В июле температура поверхности воды в экваториальной части Тихого океана была выше среднего уровня, что свидетельствует о продолжении явления Эль-Ниньо», – сообщили в Национальной метеорологической службе.

По оценкам правительственного метеорологического агентства США, Эль-Ниньо продолжается с декабря 2023 года и продлится до февраля 2024-го. Всемирная метеорологическая организация предупредила, что погодные условия могут способствовать повышению глобальной температуры.