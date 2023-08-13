Украинцы отбили у врага свои земли, но избегают конкретики

147 Просмотров

Командующий оперативно-стратегической украинской группировкой войск «Таврия» генерал Александр Тарнавский в субботу, 12 августа, сообщил об отвоеванных территориях, хотя пока не назвал их.

«Таврическое направление. Есть отбитые территории. Силы обороны работают. Артиллерийские подразделения наших воинов в течение суток выполнили 1303 огневые задачи. За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 242 человека (погибшие – 80, раненые – 162, пленные – 2). Уничтожено семь единиц военной техники противника. В частности, один танк, два ББМ, две артиллерийские системы и минометы, одна единица автомобильной и одна единица специальной техники. Также было уничтожено три склада боеприпасов. Идем вперед!» – отчитался командующий.