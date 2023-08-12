Систему «все включено» в Турции полностью отменять не будут

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Абсолютный отказ от системы «все включено» (all inclusive) в отелях Турции маловероятен, но возможно появление вариантов ввиду различных требований туристов и возросших цен на отдых, заявил РИА Новости советник мэра Антальи по туризму и бывший глава Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Осман Айык.

Председатель Конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокен на этой неделе призвал к отказу от системы «все включено» на турецких курортах. Он аргументировал свой призыв тем, что из-за этой системы туристы практически не покидают отели, а продавцы и ремесленники теряют возможный доход.

«У нас разные клиенты с разными требованиями – есть те, кто нуждается в all inclusive, те, кому достаточно пансиона или вообще отеля без завтрака. Поэтому и имеются различные варианты размещения. «Все включено» в Турции полностью отменять никто не станет», – заявил Айык.

При этом он не исключил появления различных вариаций системы.

«Когда в all inclusive включено много опций, то турист может сказать, что он не пользуется такой-то опцией, она ему не нужна. В этой ситуации цены на отдых высокие, а турист не желает платить за услуги, которые он не использует. На мой взгляд, будут вноситься изменения в систему: появится какой-то «базовый вариант», к которому клиент будет добавлять опции, необходимые именно ему, они будут оплачиваться отдельно», – сказал Айык.

Он пояснил, что, к примеру, в таком базовом варианте будут заложены определенные напитки, а если клиент желает выпивать в отеле какой-то эксклюзивный виски, то он оплатит эту услугу заранее.