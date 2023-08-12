«В том числе оборудование для разминирования». Зеленский анонсировал новую партию гумпомощи от Азербайджана |
Ночной налет дронов на базу в Крыму проводился в рамках спецоперации СБУ |
Армянские игры в СБ ООН – что должны знать партнеры Баку? |
«Урмия высохла. Азербайджан, не спи, вставай». Протесты в Южном Азербайджане (видео) |
В Баку 11 человек госпитализированы из-за солнечного удара |
Подоляк: Россия заплатит своим Черноморским флотом… |
ВСУ укрепились на новом плацдарме на левом берегу Днепра в Херсонской области (фото) |
Западные азербайджанцы обвинили Ереван в лицемерии |
Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу |
Главное Мир

Систему «все включено» в Турции полностью отменять не будут

Систему "все включено" в Турции полностью отменять не будут

Абсолютный отказ от системы «все включено» (all inclusive) в отелях Турции маловероятен, но возможно появление вариантов ввиду различных требований туристов и возросших цен на отдых, заявил РИА Новости советник мэра Антальи по туризму и бывший глава Федерации отельеров Турции (TÜROFED) Осман Айык.

Председатель Конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокен на этой неделе призвал к отказу от системы «все включено» на турецких курортах. Он аргументировал свой призыв тем, что из-за этой системы туристы практически не покидают отели, а продавцы и ремесленники теряют возможный доход.

«У нас разные клиенты с разными требованиями – есть те, кто нуждается в all inclusive, те, кому достаточно пансиона или вообще отеля без завтрака. Поэтому и имеются различные варианты размещения. «Все включено» в Турции полностью отменять никто не станет», – заявил Айык.

При этом он не исключил появления различных вариаций системы.

«Когда в all inclusive включено много опций, то турист может сказать, что он не пользуется такой-то опцией, она ему не нужна. В этой ситуации цены на отдых высокие, а турист не желает платить за услуги, которые он не использует. На мой взгляд, будут вноситься изменения в систему: появится какой-то «базовый вариант», к которому клиент будет добавлять опции, необходимые именно ему, они будут оплачиваться отдельно», – сказал Айык.

Он пояснил, что, к примеру, в таком базовом варианте будут заложены определенные напитки, а если клиент желает выпивать в отеле какой-то эксклюзивный виски, то он оплатит эту услугу заранее.

Теги:
Из этой рубрики
"В том числе оборудование для разминирования". Зеленский анонсировал новую партию гумпомощи от Азербайджана
Мир

«В том числе оборудование для разминирования». Зеленский анонсировал новую партию гумпомощи от Азербайджана

2023/08/13, 00:29
Ирак разблокирует Telegram
Мир

Ирак разблокирует Telegram

2023/08/13, 00:22
Таджикистан проверит условия жизни в России своих трудовых мигрантов
Мир

Таджикистан проверит условия жизни в России своих трудовых мигрантов

2023/08/13, 00:17
Турция успешно запустила ракету-зонд (видео)
Мир

Турция успешно запустила ракету-зонд (видео)

2023/08/12, 23:41
На острове Змеиный установили пограничный знак (видео)
Мир

На острове Змеиный установили пограничный знак (видео)

2023/08/12, 23:38
ЕС готов обложить Нигер санкциями
Мир

ЕС готов обложить Нигер санкциями

2023/08/12, 22:42
Систему "все включено" в Турции полностью отменять не будут
Мир

Систему «все включено» в Турции полностью отменять не будут

2023/08/12, 22:15
Подоляк: Россия заплатит своим Черноморским флотом…
Мир

Подоляк: Россия заплатит своим Черноморским флотом…

2023/08/12, 20:46
Очередь на проезд через Крымский мост насчитывает почти 1300 машин
Мир

Очередь на проезд через Крымский мост насчитывает почти 1300 машин

2023/08/12, 19:06