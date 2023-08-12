За сутки в Украине произошло 33 боестолкновения

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал оперативную информацию о полномасштабном российском вторжении по состоянию на вечер субботы, 12 августа.

«В течение суток российские войска нанесли шесть ракетных и 36 авиационных ударов, совершили 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, среди которых есть дети. Подверглись разрушениям жилые дома и другая гражданская инфраструктура», – говорится в сообщении Генштаба.

Сообщается, что в течение суток произошло 33 боевых столкновения.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах северо-восточнее Синьковки, севернее Кисловки и юго-восточнее Андреевки Харьковской области.

На Бахмутском направлении враг безуспешно наступал в районах Клещиевки и Белой Горы Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии врага наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки, на Марьинском направлении – в районе Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области.

Тем временем Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, имеют частичный успех в районе Работина Запорожской области, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

«Авиация сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один зенитно-ракетный комплекс и одно артиллерийское средство на огневой позиции», – говорится в вечерней сводке.