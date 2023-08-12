Подоляк: Россия заплатит своим Черноморским флотом…

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Украина активно ведет работы по интеграции морских портов для обеспечения экспорта зерна. Однако, в случае ударов со стороны России, Черноморский флот и определенные компоненты других флотов будут уничтожены.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, Россия заплатит своим Черноморским флотом, если будет угрожать кораблям в Черном море работать «зерновому коридору».

«Россия начинает осознавать, что Черноморская акватория – это не море внутренней юрисдикции. И что будет очень больно. И президент Украины сказал очень четко: будете наносить удары, будем тогда уничтожать флот, и до конца войны у вас Черноморского флота с элементами Тихоокеанского Северного и Балтийского флотов не будет», – заявил Подоляк.

Советник Ермака подчеркнул, что нужно решить два вопроса для запуска «зернового коридора».

«Что касается собственно зерновой сделки, безусловно, мы пытаемся решить две задачи. Первая – сухопутные коридоры. Они не позволяют в таком объеме вывозить зерно. Второе – сейчас мы обсуждаем возможность, готовим судно, которое будет пытаться пройти по коридору в рамках нашего соответствующего до сих пор юридического договора с ООН и с Турцией. Попробуем привлечь даже водный коридор», – подчеркнул Подоляк.