Залужный принял британского адмирала

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Киев посетил начальник Штаба обороны Великобритании адмирал сэр Тони Радакин. Об этом заявил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

«Визит в Киев начальника Штаба обороны Великобритании адмирала сэра Тони Радакина. Конструктивная встреча с нашими британскими партнерами», – написал он.

По словам Залужного, они уже успели провести работу на одном из пунктов управления.

К тому же Главнокомандующий ВСУ подробно ознакомил адмирала Радакина с обстановкой на поле боя, с наступательными и оборонительными действиями украинских военных.

Кроме того, они обсудили насущные потребности украинского войска.

«Поблагодарил партнеров за поддержку, продолжаем бороться с российским агрессором ради Победы», – подчеркнул Залужный.