Трагическая смерть подростка в Лерике

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В Лерике 17-летний подросток утонул в реке. Трагедия произошла на территории села Пиран, уточняет АПА.

Сообщается, что А.Мехтиев вместе семьей приехал в Лерик из Билясуварского района, они остановились в одном из центров отдыха. Аллахверди Нихад оглу Мехтиев (2006 г.р.) утонул во время купания в реке. A.Мехтиева вытащили из воды и на машине скорой медицинской помощи доставили в центральную больницу Лянкяранского района, но спасти его жизнь не удалось.

По факту в районной прокуратуре проводится расследование.