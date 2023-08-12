Исполнять обязанности премьер-министра Пакистана будет Анваар Уль Хак Какар

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Сенатор от провинции Белуджистан Анваар Уль Хак Какар назначен исполняющим обязанности премьер-министра Пакистана. Об этом сообщил телеканал Geo News со ссылкой на заявление канцелярии главы правительства страны.

По его данным, решение о назначении было принято после консультаций между уходящим в отставку премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и лидером оппозиции Раджой Риазом.

«Мы решили, что исполняющим обязанности премьер-министра будет представитель меньшей провинции», – приводит телеканал слова Риаза.