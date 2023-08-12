Ашхабад обеспокоен планами по газовому союзу Москвы, Астаны и Ташкента

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Председатель Госконцерна «Туркменгаз» Мырат Арчаев заявил, что создание трехстороннего газового союза с участием России, Казахстана и Узбекистана затрагивает интересы других государств, в том числе Туркмениcтана, Ашхабад обеспокоен заявлениями о создании газового союза.

Об этом сообщает Государственное информагентство Туркменистана (ТДХ).

«11 августа текущего года ряд СМИ распространили заявление Директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского относительно так называемого «трехстороннего газового альянса» с участием России, Казахстана и Узбекистана», — сказал Арчаев ТДХ.

По его словам, это заявление «вызывает, как минимум, несколько вопросов». «О каких «возможностях расширения» идет речь, какие «другие государства» проявляют к ним интерес, что, в принципе, стоит за «трехсторонним взаимодействием» в газовой сфере? Обтекаемость формулировок, использованных российским дипломатом, не дает на них ответы. А ясность здесь требуется полная, поскольку затрагиваются интересы других государств, в том числе Туркменистана», – заявил топ-менеджер «Туркменгаза».

Он добавил, что «Туркменистан, Казахстан, Узбекистан и Китай в течение длительного времени осуществляют взаимодействие по транспортировке природного газа из Центральной Азии в КНР, с четко согласованными объемами, сроками, экономическими и техническими параметрами». По словам Арчаева, «в настоящее время функционируют три ветки газопровода «Туркменистан – Китай», по которым газ поставляется с туркменских месторождений на востоке и юго-востоке страны».

«Все три линии, производственные мощности, обеспечивающие их работу, были совместно построены исключительно туркменской и китайской сторонами – соответственно, Государственным концерном «Туркменгаз» и китайской нефтегазовой компанией CNPC. И сегодня крупнейшим поставщиком газа по этому трубопроводу является Туркменистан: из общего согласованного объема поставок, составляющего 55 млрд. кубометров в год, 40 млрд. кубометров законтрактованы Туркменистаном, а остальные объемы обеспечиваются Узбекистаном и Казахстаном», — заявил глава «Туркменгаза».

Он отметил, что «источников газа из других стран для заполнения трубопровода не предусмотрено, и в существующую схему распределения объемов газа, поставляемого в Китай, планы по расширению состава участников проекта газопровода «Туркменистан – Китай» не входят». «Туркменистан неукоснительно придерживается взятых на себя обязательств перед китайскими, узбекскими и казахстанскими партнерами. И законно рассчитывает на взаимность», – заявил Арчаев.

По его мнению, любые изменения согласованных и оформленных объемов и схем поставок газа, с использованием имеющейся инфраструктуры, требуют предварительного согласования со всеми участниками без исключения, между тем, добавил он, никаких консультаций с Туркменистаном по этому поводу не проводилось.

«Такой подход для туркменской стороны непонятен и неприемлем и рассматривается нашей страной как не соответствующий нормам международного права и практике работы в газовой сфере», – заявил глава «Туркменгаза».

По его словам, «в этом контексте в Туркменистане вызывают серьезную обеспокоенность заявления официальных представителей, так или иначе затрагивающие международные обязательства Ашхабада, и могущие посеять неясность и спекуляции относительно их выполнения другими участниками».