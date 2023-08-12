Обнародованы условия предоставления медуслуг, требующих трансплантации

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Обнародованы условия предоставления медицинских услуг, требующих пересадки печени и почек, костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток.

Это нашло отражение в постановлении Кабмина «О внесении изменений в пакет услуг по обязательному медицинскому страхованию».

Согласно постановлению, эта гарантия будет распространяться на застрахованных лиц (реципиентов), имеющих медицинские показания к трансплантации печени, почек, костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, диагноз которых подтвержден на основании протоколов лечения и клинических рекомендаций.

Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию в течение календарного года за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования устанавливается лимит количества трансплантатов печени – 100, лимит количества трансплантатов почек – 150, лимит количества трансплантатов костного мозга или гемопоэтических стволовых клеток – 20.

Оказание услуг по трансплантации будет осуществляться в соответствии с требованиями закона «О донорстве и трансплантации органов и тканей человека».