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В Катаре надеются  на восстановление ядерной сделки после соглашения Ирана и США

В Катаре надеются  на восстановление ядерной сделки после соглашения Ирана и США

Министр иностранных дел Катара Мухаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани выразил надежду на то, что недавнее соглашение между Тегераном и Вашингтоном приведет к возобновлению ядерной сделки 2015 года, сообщает Trend.

Высказывания Аль Тани по этому поводу последовали за заявлением Министерства иностранных дел Ирана о том, что Иран и США достигли соглашения об обмене заключенными, которое также включает освобождение иранских средств.

«Катар верит в разрешение споров мирными средствами и диалогом», – отметил высокопоставленный катарский дипломат, добавив, что его страна сыграла важную роль в содействии диалогу между Тегераном и Вашингтоном.

Он напомнил, что до достижения соглашения между Ираном и США официальные представители Катара совершили визиты как в Вашингтон, так и в Тегеран.

Согласно информации, освобождение средств было согласовано в рамках соглашения об обмене заключенными между Тегераном и Вашингтоном, согласно которому каждая сторона передаст несколько заключенных другой стороне.

Заместитель министра иностранных дел Ирана, Али Багери Кани, подтвердил в Twitter, что процесс освобождения средств продолжается, и подчеркнул, что ожидаемое освобождение задержанных граждан США и Ирана должно произойти в рамках данного соглашения.

Соглашение по общему плану действий (СВПД) было подписано в 2015 году между Ираном и пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией. В 2018 году США покинули это соглашение при бывшем президенте Дональде Трампе, однако нынешний президент США, Джо Байден, выразил готовность к возобновлению действия соглашения.

С начала апреля 2021 года Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция вели переговоры с Ираном о возобновлении сделки.

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