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Казахстан и Узбекистан провели совместные антитеррористические учения «Кинжал-2023»

Казахстан и Узбекистан провели совместные антитеррористические учения "Кинжал-2023"

Совместные учения «Канжар-2023» («Кинжал»- 2023), направленные на отработку взаимодействия в борьбе с с террористическими угрозами, провели военнослужащие Казахстана и Узбекистана на полигоне «Оймаш» в Мангистауской области, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны Казахстана.

«По замыслу учения, в регионе активизировались группировки международной террористической организации. Для обеспечения маршрутов наркотрафика они создали опорные базы, схроны оружия и боеприпасов. Перед сводным тактическим отрядом подразделений специального назначения Казахстана и Узбекистана поставлена задача обнаружить, локализовать и ликвидировать незаконные вооруженные формирования», – говорится в сообщении.

За активной фазой учений наблюдали министры обороны Казахстана и Узбекистана Руслан Жаксылыков и Баходир Курбанов.

В ведомстве напомнили, что первый этап учений в форме компьютерного командно-штабного взаимодействия стороны провели в начале августа.

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