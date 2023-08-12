Позиции ВС Азербайджана подверглись обстрелу

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11 августа с 21:10 до 21:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Йухары Шорджа Басаркечярского района подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Бязирхана и Зяйлик Кяльбаджарского района, передает пресс-служа Минобороны.

Кроме того, 12 августа в 07:43 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции нашей Армии в Агдамском направлении.

Подразделениями Азербайджанской Армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях.