По подозрению в убийстве кандидата в президенты Эквадора задержали 6 колумбийцев

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В Эквадоре арестовали шестерых граждан Колумбии по подозрению в убийстве кандидата в президенты Фернандо Вильявисенсио. Об этом 11 августа сообщило агентство Associated Press.

Они были задержаны в столице страны Кито. Полицейские изъяли четыре дробовика, винтовку калибра 5,56 миллиметра, боеприпасы и три гранаты, а также автомобиль и мотоцикл.

Министр внутренних дел Эквадора Хуан Сапата назвал убийство «политическим преступлением террористического характера», направленным на саботаж президентских выборов 20 августа.

Не прибегая к деталям, он заявил, что арестованные связаны с организованной преступностью.