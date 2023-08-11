Кыргызстан прекратил подачу поливной воды на юг Казахстана

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Кыргызстан прекратил в августе подачу поливной воды в южную Жамбылскую область Казахстана, в результате чего в регионе создалась угроза посевам сельскохозяйственных культур.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана.

«По реке Талас в августе месяце <…> потребность Казахстана составляет 45 м3/сек, фактически вода не подается – 0 м3/сек. В настоящее время ведутся переговоры со службой Таласского БУВХ [Бассейновое управление водного хозяйства] Кыргызстана», – говорится в сообщении. Переговоры также касаются вопросов поддержания работы Жамбылской ГРЭС.

По данным ведомства, дефицит поливной воды ощущают ряд районов южного региона Казахстана и «из-за недопоставки воды из Кировского водохранилища находятся под угрозой около 4 тыс. га лука и сахарной свеклы».

Замглава министерства Галидулла Азидуллин в настоящее время находится в Жамбылской области для решения создавшихся проблем, указали в пресс-службе.

Снабжение поливной водой южного региона Казахстана с советских времен в объеме до 80% осуществляется преимущественно Кировским водохранилищем Киргизии водой трансграничной реки Талас.