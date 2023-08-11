Проводятся практические занятия с курсантами, участвующими в лагерном сборе (видео)

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В соответствии с учебным планом и программой Военного института имени Гейдара Алиева, проводятся практические занятия с курсантами, участвующими в лагерном сборе.

Как сообщает Минобороны, в ходе занятий были выполнены такие задачи, как движение по азимутам, очистка территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, организация патрульной службы, заманивание в засаду и уничтожение условного противника, обнаруженного в лесистой местности. Курсанты принимали активное участие и в занятиях по защите от оружия массового поражения.

Основное внимание при выполнении упражнений во время лагерного сбора уделяется совершенствованию практических и боевых навыков курсантов.