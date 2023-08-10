Израиль прекратил оказывать бесплатную медпомощь беженцам из Украины

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Министерство социального обеспечения Израиля заявило, что беженцы из Украины больше не будут получать бесплатную медицинскую помощь в больницах страны. Кроме того, отменена медицинская страховка для граждан Украины старше 60 лет.

Это касается примерно 15 тысяч украинских граждан, решивших искать убежища в Израиле после начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

Министерство соцобеспечения Израиля объяснило, что решение принято в связи с прекращением финансирования какого-либо медицинского обслуживания для украинцев, у которых нет израильского гражданства.

За первые полтора года войны в Украине Министерство финансов Израиля выделило на эти цели около 100 миллионов шекелей (27 млн. долларов). Приблизительно 80% этой суммы было потрачено на медицинское обслуживание и медицинскую страховку для беженцев старше 60 лет.