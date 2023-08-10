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Израиль прекратил оказывать бесплатную медпомощь беженцам из Украины

Израиль прекратил оказывать бесплатную медпомощь беженцам из Украины

Министерство социального обеспечения Израиля заявило, что беженцы из Украины больше не будут получать бесплатную медицинскую помощь в больницах страны. Кроме того, отменена медицинская страховка для граждан Украины старше 60 лет.

Это касается примерно 15 тысяч украинских граждан, решивших искать убежища в Израиле после начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

Министерство соцобеспечения Израиля объяснило, что решение принято в связи с прекращением финансирования какого-либо медицинского обслуживания для украинцев, у которых нет израильского гражданства.

За первые полтора года войны в Украине Министерство финансов Израиля выделило на эти цели около 100 миллионов шекелей (27 млн. долларов). Приблизительно 80% этой суммы было потрачено на медицинское обслуживание и медицинскую страховку для беженцев старше 60 лет.

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