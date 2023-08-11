Армянские политики прослушивают друг друга

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Политики Армении попались на шпионаже за своими политическими оппонентами.

Не так давно в Сети появилась информация о том, что армянские политические деятели пытаются прослушивать телефонные разговоры друг друга с помощью израильских шпионских программ Pegasus и Predator, сообщает «Вестник Кавказа».

После этого Соединенные Штаты внесли в федеральный черный список шпионские программы израильского производства.

В частности, стало известно, что более десятка политиков и общественных деятелей Армении пострадали от шпионской программы Pegasus. Кроме того, в Армении была обнаружены следы шпионской программы Predator.